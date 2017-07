Inter, Ausilio vede l'agente di Kovacic: clamoroso ritorno all'orizzonte?

Potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno in casa Inter. Il direttore sportivo dei nerazzurri Piero Ausilio ha incontrato a Milano Mario Mamic, uno dei due agenti di Mateo Kovacic, centrocampista del Real Madrid, che ha vestito la maglia del club di corso Vittorio Emanuele dal 2013 al 2015 collezionando in totale 80 presenze e realizzando 5 gol. Al termine del faccia a faccia Ausilio, intercettato dal nostro Giammarco Menga, ha frenato: "Ho solo visto un amico".



La forte concorrenza rischia comunque di ridurre ulteriormente lo spazio per il croato con i blancos: i campioni d'Europa hanno acquistato Dani Ceballos dal Betis Siviglia e riportato a casa Marcos Llorente, lo scorso anno in prestito all'Alaves. Se a questi si aggiungono i pilastri già presenti in rosa, ovvero Kroos, Modric, Casemiro e Isco, ecco spiegato il possibile addio del 23enne.



Resta da capire se Florentino Perez e Zidane lasceranno partire il mediano: in passato il presidente e il tecnico delle merengues avevano ribadito l'incedibilità ma di fronte alla ferma volontà di cambiare aria potrebbero essere costretti ad assecondare il desiderio del giocatore.