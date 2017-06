Inter, Ausilio: "Suning può comprare CR7 o Messi ma ci blocca il FFP"

Fresco di ritorno dal tour europeo in chiave mercato, Piero Ausilio ha parlato all'Università degli Studi di Milano durante il Corso di perfezionamento in Diritto Sportivo e Giustizia Sportiva come riporta Calciomercato.com. Tante, ovviamente, le domande sull'Inter: "La nuova proprietà è forte e solida e potrebbe comprare tranquillamente giocatori come Cristiano Ronaldo ma la verità è che non può farlo per il Financial Fair Play che tiene conto dello sviluppo del club. Serve tempo e una proprietà stabile mentre noi siamo al terzo cambio in tre anni".



Il ds nerazzurro elogia quindi la Juventus: "Dopo la retrocessione hanno lavorato su business, management e settore giovanile. Ora fattura 400 milioni di euro e noi siamo a 200-230 e ogni anno si rafforza: per questo c'è grande differenza con le altre. Per esempio volevamo Dybala ma c'erano venti milioni di differenza e alla fine è andato da loro. Non si recupera solo prendendo i migliori giocatori perché loro vogliono andare dove si gioca la Champions. Bisogna anche puntare sui giovani, Gabigol? No quello è qualcosa di diverso ma non posso spiegarlo (ride, ndr)".



Il giudizio su Mancini e de Boer: "A inizio stagione l'allenatore, per mille motivi, si decide di mandarlo via o se n'é andato lui. E così siamo andati su un allenatore che non conosceva la serie A ma anche chi non aveva immaginazione poteva capire che saremmo partiti in ritardo rispetto agli altri. L'Inter quest'anno ha programmato male". Su Conte: "Cerchiamo un allenatore di quel tipo. Però dobbiamo essere più bravi nella comunicazione: bisogna sempre sostenere il proprio tecnico". Molto duro con la squadra: "Non è un gruppo solidale tra loro, manca il senso di solidarietà per questioni di etnia, età ma anche personalità e valori umani. Ma si allenano e anche bene".



Infine, menzioni per le precedenti proprietà: "Moratti non ha guadagnato un euro dall'Inter, ha sempre seguito la passione con gestione familiare. Poi c'è stato un signore in Indonesia (Thohir, ndr) che ha comprato il club, ha fatto un bel business e ha sicuramente favorito l’Inter in un percorso che oggi è quello rinforzarsi nelle logiche del nuovo mercato, dove bisogna considerare i ricavi, dato che l’Uefa non consente più di immettere troppi soldi e fare calcio in questi modi. Oggi tutto deve essere proporzionato ai ricavi".