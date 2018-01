Inter, Ausilio smentisce la richiesta ufficiale per Deulofeu

Il Mundo Deportivo, quotidiano vicino alle cose del Barcellona, è sicuro: "L'Inter ha presentato una richiesta ufficiale per Gerard Deulofeu tramite Piero Ausilio". Nel contatto tra nerazzurri e catalani, non si sarebbe parlato di formule e di cifre ma gli spagnoli ricordano come Suning spinga per un prestito secco visto le difficoltà ad aggirare il Fair Play Finanziario.



Ma il ds interista, intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima della Fiorentina, non conferma: "Non c'è assolutamente un'offerta ufficiale anche se può essere un profilo buono per le nostre esigenze. Ma non è l'unico". Su Icardi e l'interesse del Real Madrid: "Non siamo preoccupati, clausola valida solo da luglio. E poi noi e Mauro abbiamo voglia di stare insieme, più avanti potremo parlare di prolungamento". Infine, sul mercato di gennaio: "Non vogliamo cedere nessuno, se potremo aggiungere qualcosa staremo attenti alle occasioni: conosciamo bene le formule che possiamo usare".