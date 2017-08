Inter, Ausilio: "Rinnovo per Perisic, Murillo può anche rimanere"

Piero Ausilio a tutto mercato nella nostra intervista esclusiva, si parte da Dalbert: "Mancano ancora le firme, nel calcio non si sa mai: certo, c'è una certa disponibilità del calciatore, con il Nizza abbiamo parlato e quindi a breve le cose dovrebbero andare nella giusta direzione". Non altrettanto definita la situazione Karamoh: "Discorso diverso da Dalbert, abbiamo formulato un'offerta ma siamo distanti da un accordo con il Caen".



Su Perisic e Candreva: "Innanzitutto non è vero, parlando di Antonio, che sia stato messo in discussione: mai messo sul mercato. Insieme a lui cerchiamo di costruire una grande Inter. E lo stesso discorso vale per Perisic". Anzi, con il croato si parla del rinnovo di contratto: "É una volontà che abbiamo come società, riteniamo sia giusto riconoscergli i meriti delle sue prestazioni".



Così il ds nerazzurro sul centrocampo: "Pensiamo di essere a posto con Vecino e Borja Valero. Abbiamo capito prima di tutti che le possibilità per Vidal erano pochissime, il Bayern ha fatto muro da subito e con loro non è facile trattare se non vogliono cedere". Ma a Spalletti manca il Nainggolan di Roma: "Radja è un giocatore unico ma è stato il mister a proporlo in quel ruolo, magari farà lo stesso qui. Abbiamo Joao Mario, Brozovic, tanti bravi giocatori: può essere che trovi un incursore già in rosa".



Chiusura su Murillo: "Il Valencia è interessato a lui ma non è a un passo dalla cessione. É una trattativa che può andare per le lunghe e non escludo che alla fine rimanga".