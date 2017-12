Inter, Ausilio: "Pastore? Dipende dal Psg"

Prima del derby di Coppa Italia, Piero Ausilio è tornato a parlare dell'ipotesi Javier Pastore per l'Inter: "Non penso si possano discutere le sue qualità ma dobbiamo capire cosa vuole fare il Paris Saint Germain - così a RaiSport -: è una squadra prestigiosa e ci fa piacere che i giocatori come lui vedano il nostro club come una possibilità".



Il ds nerazzurro non può negare l'apprezzamento per il Flaco: "Prematuro discuterne ora. Io ho parlato delle qualità ma anche i paletti che abbiamo e non sono di natura tecnica".



Infine, su possibili acquisti a gennaio: "Prendere per prendere non ci interessa. Noi abbiamo concordato con l'allenatore una linea, abbiamo un gruppo e se sul mercato esiste qualcosa che questo gruppo non ha agiremo. I reparti penso siano tutti completi. Se bisogna pensare a qualcosa, bisogna pensare a giocatori che non abbiamo".