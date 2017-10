Inter, Ausilio: "Ozil? Siamo a posto così"

Piero Ausilio, d.s. dell'Inter, ha fatto il punto del mercato nerazzurro a Serie A Live prima che cominciasse la sfida di Benevento. Ecco le sue dichiarazioni.



"Intervenire in difesa? Ci spiace per l’infortunio di Vanheusden, quest’anno si sarebbe tolto delle soddisfazioni. Al momento abbiamo delle soluzioni interne, compreso l’eventuale spostamento in mezzo di D’Ambrosio: andremo avanti così fino a gennaio, poi valuteremo. Inter su Ozil? Stiamo valutando bene la nostra rosa e contemporaneamente monitoriamo i campionati esteri: siamo a posto così e comunque operazioni come quelle per giocatori come Ozil non penso si riescano a fare prima di giugno".