Inter, Ausilio osserva Di Maria per l'estate

Tra i tanti nomi di alto livello accostati all'Inter nello scorso mercato estivo c'era anche quello di Angel Di Maria. L'argentino, in scadenza di contratto nel 2019, ha appena compiuto 30 anni e sarebbe in uscita dal Paris Saint Germain: un profilo ideale per il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti, un possibile colpo per infiammare i tifosi interisti.



L'ostacolo più grosso è quello della scorsa estate e lo stesso che ha bloccato l'arrivo di Javier Pastore a gennaio: la volontà di Suning di dire addio alle spese pazze e il Fair Play Finanziario che incombe (a luglio, se i conti saranno a posto, il club ne sarà fuori ma allo stesso tempo non vuole tornare subito sotto osservazione) oltre alla qualificazione in Champions League.



Di Maria, che apprezza la destinazione interista, guadagna 11 milioni di euro a stagione, potrebbe anche abbassarsi l'ingaggio in cambio di un contratto di tre o quattro anni ma senza le entrate europee, Ausilio (che - come riportato da Tuttosport - ieri sera era al Parco dei Principi per osservarlo da vicino e muovere le prime pedine) e Sabatini difficilmente convinceranno Zhang Jindong.