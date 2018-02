Inter, Ausilio: "Nessuna fretta per il rinnovo di Icardi. Contatti continui con Wanda"

Piero Ausilio fa il punto relativo al rinnovo di Mauro Icardi, al centro anche di alcune voci su una presunta crisi matrimoniale smentite oggi con forza da Wanda Nara.



L'intervento della moglie e dell'agente del capitano dell'Inter in settimana ha fatto storcere il naso a molti tifosi e anche a Walter Sabatini, ma il ds nerazzurro non sembra preoccupato: "Queste parole non destabilizzano affatto l'ambiente. Con Wanda ci sono contatti continui legati a una comune voglia di vedere se si può fare qualcosa insieme. Non c'è fretta e soprattutto faremo tutto in silenzio, perché più si parla più si rimandano le cose".



Il dirigente del club di corso Vittorio Emanuele quindi chiarisce le priorità: "Noi vogliamo fare i fatti, vincere le partite, cercare di mettere tutti nelle condizioni di far bene in campo. Ambiente da ricompattare? Forse è una cosa più mediatica che altro. Non abbiamo nulla da ricompattare, siamo uniti e allineati sugli obiettivi a tutti i livelli".