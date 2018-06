Inter, Ausilio: "Monitoriamo Malcom. Il rinnovo di Icardi con calma"

Piero Ausilio non nasconde la soddisfazione per l'acquisto (mercoledì l'ufficialità) di Nainggolan. "L'entusiasmo dei tifosi? Non può non essere così. Radja è un giocatore importante che è sempre stato determinante quando ha giocato a Roma. Parliamo di un giocatore top", sottolinea il direttore sportivo dell'Inter all'uscita dalla sede di Corso Vittorio Emanuele.



Il mercato dei nerazzurri non è ancora finito: "Malcom è di un'altra squadra e quando è così si può solo monitorare. Poi vedremo piano piano se ci saranno degli sviluppi, per lui come per altri. Dembelé? Aabbiamo bisogno di due/tre innesti, non in più".



Capitolo Icardi: "Ha un contratto di tre anni. Non ci siamo mai nascosti, ho sempre detto che ci saremo seduti al tavolo per discutere un altro contratto e così sarà, ma adesso siamo concentrati a definire cose con scadenze diverse, poi con calma faremo anche il rinnovo com'è giusto che sia".



Altri due giocatori non si muoveranno da Appiano Gentile: "Perisic e Brozovic restano qui per giocare la Champions League".



Infine, sul Fair Play Finanziario: "Siamo sereni per le plusvalenze, abbiamo lavorato ma manca ancora qualcosina e da qui al 30 giugno abbiamo ancora qualche giorno".