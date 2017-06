Inter, Ausilio: "Jovetic non è un caso. Cerchiamo un regista in prestito"

Jovetic, Gabigol e il mercato di gennaio: a tutto Piero Ausilio ai microfoni di Premium Sport prima di Sassuolo Inter: Si parte da Jojo: "Non esiste all'Inter una squadra fatta dai giocatori, se tre allenatori non lo hanno utilizzato è per questioni tattiche. Poi conosco Fali Ramadani, è un ottimo agente e fa il suo lavoro. Io difendo la società". Sul difficile momento di Gabigol: "A gennaio ci sono tante partite e magari troverà più spazio, ma se chiederà di andare via concorderemo la strada migliore con lui".



Pioli e la società sanno che servirebbe un innesto davanti alla difesa: "Per il Fair Play Finanziario a gennaio possiamo trovare solo giocatori in prestito per sei mesi, a giugno si potrà parlare di un arrivo a lungo termine". Infine Ausilio precisa che la sponsorizzazione di Appiano Gentile non andrà contro la memoria storica: "Suning si aggiungerà come sponsor al nome del presidentissimo Angelo Moratti, di questo ne sono certo. Non ci sarà sostituzione, la cosa forse è stata riportata male".