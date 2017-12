Inter, Ausilio: "Icardi-Real Madrid? Per loro sarebbe un problema convincerlo..."

"Icardi ha un contratto lungo ma conta di più la volontà, lo star bene con questi colori. Mauro è il capitano dell'Inter e vuole vincere con noi. Tutto questo va al di là dei contratti e delle clausole". Piero Ausilio alla Domenica Sportiva rassicura sulla permanenza di Icardi in nerazzurro nonostante l'assalto che il Real Madrid, stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, starebbe preparando



A proposito dell'interesse dei Blancos il direttore sportivo sottolinea: "Non si sono fatti sentire, potrebbero anche avere i soldi della clausola ma penso che sia problema del Real convincere Mauro a lasciare un progetto come quello dell'Inter che lo vede protagonista. La clausola non è un problema".



Parole chiare anche sul mercato in entrata: "A gennaio non abbiamo intenzione di fare chissà cosa. Questa squadra si può migliorare solo con un grande campione e non ce ne sono a disposizione. Andiamo avanti coi nostri giocatori, che sono forti".