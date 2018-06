Inter, Ausilio: "Icardi non si muove assolutamente"

Piero Ausilio era segnalato a colloquio con l'agente di Brozovic, poi si è rivelata una falsa pista, ma ha comunque risposto a diverse domande di calciomercato partendo da quella più scottante: "Icardi non si muove assolutamente da qui", smentita quindi una possibile cessione, magari alla Juventus.



Il ds nerazzurro ha concesso altre brevi risposte ai colleghi di Sportitalia dando comunque importanti novità: "Su Handanovic al Napoli niente di vero, non è arrivata nessuna offerta. Non parte nessuno, tranquilli". Poi, sui nomi più caldi in entrata: "Nainggolan non piace solo a Spalletti ma è un giocatore della Roma. Se ci piace Politano? Ci piacciono tante belle cose...".



Infine, sui mancati riscatti di Rafinha e Cancelo, così Ausilio su un possibile ritorno all'Inter di centrocampista ed esterno: "La speranza è l'ultima a morire".