Inter, Ausilio: "Coutinho, che rimpianto. Magari un giorno torna"

Gennaio 2013, esattamente quattro anni fa. Ausilio va indietro nel tempo e alla Espn racconta come andò la cessione di Coutinho al Liverpool. Oltre Manica si parla tanto in questi giorni del brasiliano che ha appena rinnovato il contratto con i Reds: "La sua cessione probabilmente è il mio rimpianto più grande in oltre vent'anni che sono all'Inter - spiega il d.s. -. Ho ottimi ricordi di Philippe, come giocatore e anche del ragazzo. Quando è arrivato qui, ci ha subito sorpreso per quanto fosse eccezionale. Era molto serio e aveva voglia di lavorare. Devo però mettere tutto nel contesto in cui è arrivato. Credo che oggi giocherebbe con regolarità se fosse ancora qui, giocando tutte le partite e avendo i successi che sta avendo al Liverpool. All'epoca non era pronto fisicamente e doveva abituarsi ad un tipo di calcio diverso".



Coutinho andò via mentre l'Inter di Stramaccioni aveva già cominciato il proprio declino: "Quando lui tornò all'Inter dopo il prestito all'Espanyol (estate 2012, n.d.r.), la squadra aveva preso una nuova direzione. Avevamo cambiato nuovamente allenatore, eravamo in cerca di una maggiore continuità e abbiamo cambiato qualche giocatore. Non solo per Coutinho fu un momento difficile. Dopo un anno non giocava con continuità ma si vedeva che aveva talento. Forse avevamo qualche giocatore più talentuoso che era avanti a lui nelle gerarchie, come Diego Milito, Wesley Sneijder, Antonio Cassano e Rodrigo Palacio. Quindi non riusciva ad avere più spazio in campo, e a lui serviva questo".



Non solo: all'Inter servivano quei 13 milioni ricavati dalla cessione di Coutinho: "A essere sinceri, in quel momento stavamo lavorando su diversi trasferimenti. Eravamo anche ai colloqui preliminari coi nuovi proprietari e con nuovi potenziali azionisti. C'era un allenatore giovane come Andrea Stramaccioni e avevamo bisogno di vendere per comprare. Abbiamo avuto l'occasione di vendere un giocatore che non stava giocando e investire quei soldi su un elemento più consono alle necessità del tecnico come Mateo Kovacic, che poi abbiamo venduto al Real Madrid per quasi 40 milioni. E stavamo completando l'acquisizione di Mauro Icardi, quindi quei soldi ci hanno permesso di prendere Kovacic e furono usati anche per l'acquisto dell'argentino". Oggi l'Inter non avrebbe più bisogno di cedere Coutinho: "Adesso abbiamo dei proprietari forti, anche se il Fair Play Finanziario ha ancora impatto sulle nostre finanze. Ma non posso escludere che in futuro Coutinho possa tornare a vestire il nerazzurro, possiamo sempre sperarci".