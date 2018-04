Inter, Ausilio 'conferma' De Vrij e Asamoah

Mentre l'Inter mette nel mirino il terzo posto e punta dritta verso la Champions League, i dirigenti nerazzurri lavorano senza sosta sul calciomercato e i primi due colpi per la prossima estate sono già sicuri. A confermarlo, anche se non direttamente, è Piero Ausilio, che ai microfoni di Premium Sport non smentisce affatto i futuri arrivi di De Vrij e Asamoah: "Il mercato è fatto di date, ma noi lavoriamo tutto l’anno - ha detto il ds dei nerazzurri prima della gara col Torino - vedremo a luglio se il lavoro fatto nei mesi precedenti ha portato a qualche frutto".

Non solo il laziale e lo juventino però, perché il futuro dell'Inter passa anche dai riscatti di Rafinha e Cancelo, sempre più importanti per il gioco di Spalletti: “Per il momento non faccio percentuali e comunque fino al 20 maggio non si parla di mercato, è un patto che abbiamo nello spogliatoio. Posso comunque dire che sono due giocatori importanti, su cui cercheremo di costruire il futuro: ci sono due riscatti consistenti, ma affronteremo la questione più avanti".