Inter, Ausilio: "Cancelo non ci ha chiesto di tornare a Valencia"

Gennaio si avvicina e ora l'unico argomento di discussione con Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, diventa il calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni in esclusiva a Premium Sport.



"Fare il mercato a gennaio è molto complicato, a maggior ragione per una squadra come l’Inter che è fatta da giocatori forti. Siamo primi in classifica al momento e con questi ragazzi abbiamo fatto un patto dopo la scorsa stagione. Ci siamo guardati in faccia, abbiamo inserito volti nuovi e importanti ma sostanzialmente rispetto alla scorsa stagione sono cambiati solo l’allenatore e 3-4 giocatori. Il resto del gruppo è lo stesso e questi ragazzi stanno dimostrando di avere qualità e i risultati sono lì a testimoniarlo".



"Il problema del mercato di gennaio è trovare dei giocatori migliori dei nostri. Sappiamo che queste situazioni si hanno di più in estate, dove si arricchisce la rosa. Noi però siamo attenti a tutto, ma abbiamo talmente tanta convinzione e crediamo tantissimo in questa squadra che prima di cambiare uno de nostri ci penseremo molto".



"Alcuni dei nuovi acquisti hanno fallito col Pordenone? Forse, e l’ha detto anche Spalletti, averli inseriti tutti insieme ha condizionato un po’ il rendimento di questi ragazzi. È più facile inserire uno o due giocatori in una squadra che gira bene. Comunque sono tutti dei giovani molto forti, alcuni sono dei nazionali e non ci sono seconde linee".



"Joao Cancelo non ha chiesto di tornare al Valencia. C’è la preoccupazione di perdere il Mondiale, ma il ragazzo non è venuto a chiederci nulla, anzi sono convinto che sfrutterà tutte le occasioni per dimostrare di essere all’altezza dell’Inter. Lui ha avuto un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per 45 giorni. Ma ora sta bene e si farà trovare pronto".