Inter, Ausilio: "A gennaio cessioni, ma dall'estate cambierà tutto"

Per adesso testa solo al derby ("Sono partite che vanno vinte, un pari non mi andrebbe bene: bisogna giocare senza paura"), ma Piero Ausilio non può non pensare al mercato di gennaio dell'Inter: "C'è ancora il fair play finanziario che incombe, di solito nella sessione invernale bisogna recuperare ciò che si è speso in estate e quindi andrà ridotta la rosa. Biglia? Pioli è già contento di questa rosa". Ma, dall'estate, con la fine del vincolo con l'Uefa la musica cambierà: "Dall'anno prossimo sarà tutto diverso...".



Il ds nerazzurro, a Radio Deejay, ha parlato anche di Gabigol: "Bisogna avere un po’ di pazienza, non come con Coutinho. Gabriel deve ancora capire bene il calcio italiano ma ha un atteggiamento positivo che dà grande fiducia". Infine, su Steven Zhang: "Non sentiamo lontana la Cina, anzi in questi giorni non ha mai lasciato Milano. E’ rimasto tutti i giorni in sede, è andato alla Pinetina, anche il nuovo CEO è con lui".