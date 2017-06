Inter, Ausilio: "150 milioni di budget? Il fair play Uefa non sparisce"

L'Inter che verrà: Ausilio ne ha parlato con Suning nel vertice che si è tenuto in Cina nei giorni scorsi, ne ha parlato anche a Premium Sport. Ecco le sue dichiarazioni principali



"Obiettivo Schick? Con Ferrero ho parlato di cinema, non abbiamo parlato di mercato. L’incontro di Nanchino con Zhang? Sarà un mercato serio: non mi piace parlare di fuochi d’artificio. Budget da 150 milioni? Non abbiamo parlato di budget nello specifico, ma posso dire che sarà un mercato di qualità. I paletti dell'Uefa non spariscono il 1° luglio, se si può spendere meno è meglio. L’obiettivo è di rinforzare una rosa già molto buona: poche cose e fatte bene, non vogliamo cambiare troppo una squadra che sta funzionando. Non abbiamo parlato di top player, abbiamo parlato di giocatori funzionali al nostro progetto: abbiamo le idee abbastanza chiare e vogliamo supportarle con i fatti. Nel reparto difensivo siamo già cresciuti molto, ma cercheremo di fare ugualmente qualcosa per migliorare.



"Il mio prolungamento? Io all’Inter sto bene e se ci sarà la possibilità di continuare sarò felice. Futuro di Pioli legato al terzo posto? No, questa è una società seria: il grande lavoro che ha fatto Pioli non si può ridurre in questo modo. Ora abbiamo dieci finali e poi vedremo"