Inter-Asamoah, pronto un contratto triennale

Si chiama Kwadwo Asamoah il primo possibile rinforzo dell'Inter per la prossima stagione. Ausilio continua a lavorare su De Vrij, ma intanto è vicinissimo a chiudere un'altra operazione a costo zero: il ghanese, infatti, non rinnoverà il contratto in scadenza con la Juve perché non rientra più nei piani dei dirigenti bianconeri pronti a portare a Torino Darmian, e già adesso può accordarsi con qualunque altro club.



L'Inter ha pronto un contratto da 3 anni per Asamoah che guadagnerebbe 2,5 milioni a stagione: negli ultimi anni ha giocato soprattutto da terzino sinistro e in questo campionato, complice il rendimento non elevatissimo di Alex Sandro, ha trovato molto spazio in quel ruolo. All'occorrenza è comunque utilizzabile nella posizione originaria di centrocampista, in particolare interno sinistro di un centrocampo a tre. La scorsa estate Asamoah sembrava vicinissimo al Galatasaray, poi l'accordo non fu più trovato.