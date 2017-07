Inter, Antonello: "Torneremo grandi, ma senza fretta. Ora la Champions"

Alessandro Antonello, appena nominato CEO dell'Inter, ha spiegato a Premium Sport le linee che seguiranno i nerazzurri nei prossimi anni per tornare al vertice: "Vogliamo riportare la squadra dove merita. Abbiamo la fortuna di avere alle spalle un gruppo con una potenza internazionale incredibile come Suning. Sappiamo cosa fare e come farlo: è ben chiaro il piano che ci deve riportare in alto ma lo faremo con i tempi giusti, senza fretta".



Antonello entra nello specifico: "Saranno due i fronti strategici: tornare a vincere sul campo e lo sviluppo del brand a livello mondiale, grazie a Suning avremo forza sul mercato asiatico. Ma il tutto deve essere agevolato dai risultati di squadra". A proposito di questo, ecco il focus sul mercato: "Noi dobbiamo rafforzare il gruppo, non rifondarlo. Lavoriamo con lo staff tecnico per questo, rassicuriamo i tifosi che c'è l'intenzione e la voglia di costruire una squadra che competa ai massimi livelli in serie A".



Sul Financial Fair Play: "Il prossimo anno dovremo ancora chiudere il bilancio in pareggio, è tutto nel nostro piano annuale. C'è tempo, svilupperemo il marchio e aumenteremo i ricavi. Colpi alla CR7? Dobbiamo essere concreti, prima torniamo in Champions League". Solo complimenti per Spalletti: "É il primo tassello della strategia, un grande allenatore con carisma, un condottiero". Infine, Antonello svela la fede nerazzurra: "Sono interista da quando avevo 6 anni per me è un orgoglio essere qui".