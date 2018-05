Inter, Antonello: "Icardi? Faremo di tutto, restiamo sereni"

Icardi alla Juve (o forse al Chelsea) non deve essere un rumor da fantacalcio se Alessandro Antonello, a.d. dell'Inter, non lo smentisce del tutto: "Faremo tutto quello che è corretto fare: il club punta sul suo capitano, abbiamo una nuova stagione da affrontare, Mauro Icardi è una pedina del nostro club, adesso è presto per dirlo", ha spiegato a margine di un evento in Figc. Nessuna presa di posizione netta: Spalletti ha chiesto alla società di non illudere i tifosi e la società si comporta di conseguenza.



"Si è appena concluso un campionato e immediatamente si inizia con il mercato, ponendo domande e questioni che possono in qualche modo creare turbolenza. Dobbiamo rimanere sereni, abbiamo i nostri piani, affronteremo una nuova finestra di mercato, ma prima siamo concentrati sulla chiusura dell'anno fiscale. Abbiamo dei paletti da rispettare. Prima pensiamo alla chiusura dell'anno e poi al mercato della prossima stagione. È importante avere delle stelle? È importante avere una squadra competitiva, aiuta nei risultati. Ma tutto deve essere fatto in maniera accurata, la Uefa ha introdotto il nuovo Financial Fair Play 2.0, ci sono paletti da rispettare".