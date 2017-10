Inter, ancora in piedi l'idea dello scambio Joao Mario-Pastore

L'Inter vola con la cura Spalletti ma pensa già a come muoversi sul mercato di gennaio. Se uno dei segreti di questo positivo inizio stagione è la forza di puntare sempre sugli stessi 14-15 giocatori, in certi casi la panchina corta può essere un ostacolo: quando serve ribaltare le partite o nei casi di turni infrasettimanali con partite ravvicinate (nonostante l'assenza degli impegni europei).



Il ruolo dietro Icardi non ha ancora trovato un padrone ed ecco che torna in auge la possibilità di uno scambio con il Paris Saint Germain: Javier Pastore a Milano, Joao Mario a Parigi. El Flaco, vero pupillo di Sabatini, ha il passaporto italiano (quindi non precluderebbe l'arrivo pure di Ramires dallo Jiangsu in prestito) e la capacità di fare la seconda punta al fianco di Icardi mentre il portoghese piace da tempo al club capolista di Ligue 1.



Rimane la questione economica: l'Inter gradirebbe un conguaglio visto quanto ha pagato Joao Mario poco più di un anno fa (40 milioni più bonus) e considerando che il portoghese ha 4 anni in meno dell'argentino. Il Psg non ci sente - anche perché Al-Khelaifi adora Pastore - ma alla fine, anche per questioni di Fair Play Finanziario, entrambi i club potrebbero ragionare su uno scambio alla pari.