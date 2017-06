Inter, anche Mourinho vuole Pepe

L'offerta dell'Inter a Pepe è reale e, per ora, l'unica pervenuta al difensore portoghese del Real Madrid che andrà a scadenza di contratto a fine anno. Ma, almeno secondo Don Balon, i nerazzurri hanno un concorrente molto pericoloso, una vecchia conoscenza: José Mourinho.



Come scrive il sito spagnolo, l'unica certezza è che Pepe non resterà al Real ed è lusingato dall'offerta dell'Inter visti i progetti di Suning e il corteggiamento a Simeone (non menzionati Conte o Spalletti) ma, a 34 anni, preferirebbe giocare la Champions League. E il vecchio amico Mou, che vincendo l'Europa League si qualificherebbe all'Europa dei big, sta pensando ad ingaggiarlo. Il braccio di ferro è iniziato.