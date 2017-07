Inter, affondo per Karamoh: il Caen non molla

Yann Karamoh è un obiettivo molto caldo in casa Inter. L'esterno ivoriano naturalizzato francese è da tempo un pallino di Walter Sabatini che sta lavorando con il Caen per portarlo a Milano prima della scadenza del contratto nel 2018: il club di Ligue 1 chiede 10 milioni di euro, i nerazzurri per ora hanno avanzato una proposta di cinque milioni ma hanno grande fiducia nella chiusura in tempi brevi della trattativa.



Karamoh, classe '98 che predilige giocare sulla destra, l'anno scorso ha segnato 5 gol in campionato e ha chiuso la Ligue 1 con 35 presenze risultando il giocatore under-20 maggiormente utilizzato nei cinque prinicipali campionati europei. Secondo l'Equipe il Saint Etienne ha offerto 8 milioni e il Caen si aspetta dall'Inter almeno gli stessi soldi.



Sul giocatore c'era anche la Fiorentina e, solo qualche giorno fa, il Caen aveva diffuso un duro comunicato che sembrava diretto proprio ai viola, che secondo alcune fonti avevano trovato l'accordo con il giocatore: "Sono stati segnalati, attraverso alcuni intermediari, principi di accordo tra il giocatore e alcuni club. Yann Karamoh dall’età di 13 anni è sotto contratto con il Caen, che vuole tenerlo come testimoniano le numerose proposte di rinnovo a lui presentate - si leggeva nella nota dei francesi - . Le operazioni attualmente in corso nei confronti del giocatore sono severamente vietate e sanzionate dalla normativa FIFA sul trasferimento dei calciatori. Di conseguenza, prenderemo provvedimenti appropriati nei confronti di qualsiasi persona o istituzione che non adempia a queste norme"