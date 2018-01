Inter, Acerbi-Cristante-Deulofeu: ecco gli obiettivi

Dopo il 5 a 0 al Chievo l’Inter non è più riuscita a vincere una partita e si è inceppata proprio quando è arrivata la coppa Italia e gli impegni sono raddoppiati, a dimostrazione che la rosa è molto corta, anche perché le cosiddette riserve, da Joao Mario a Eder, da Brozovic a Karamoh, fanno fatica.



Nonostante il giro di vite del governo cinese e il fair play finanziario Sabatini e Ausilio devono trovare qualche occasione a gennaio perché serve almeno un rinforzo per reparto. In difesa dopo gli infortuni di D’Ambrosio e Miranda, oltre all’arrivo anticipato di Bastoni, gli obiettivi sono Acerbi del Sassuolo e l’ex Roma Yanga Mbiwa che a Lione non gioca.



A centrocampo, viste le difficoltà a imbastire l’operazione Ramires con lo Jiangsu, il grande obiettivo è Cristante, con l’Atalanta che potrebbe accettare la formula Gagliardini, con un prestito biennale e pagamento posticipato, per dare a Spalletti quel centrocampista assaltatore che ha già segnato 6 gol in questo campionato.



Per aumentare velocità e freschezza in attacco, invece più di Pastore sembra più facile arrivare a Deulofeu. Serve però trovare un accordo con il Barcellona, che preferirebbe venderlo, e superare la concorrenza del Napoli e di Montella che rivorrebbe l’ex rossonero al Siviglia.