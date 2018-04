Inter, accelerazione per Barella. E rispunta Kovacic

L'Inter è pronta all'affondo decisivo per Nicolò Barella. Secondo quanto riporta Tuttosport i nerazzurri avrebbe messo a punto la strategia per arrivare al 21enne centrocampista del Cagliari, battendo la forte concorrenza del Lione. Nello specifico ai sardi andrebbero i giovani Dimarco (ceduto al Sion, verrà riacquistato per 7 milioni) e Pinamonti oltre a 15 milioni più diversi bonus per arrivare a una cifra complessiva di 42 milioni. Difficile che i sardi possano tirarsi indietro di fronte a una simile offerta.



Non è finita qui perché come riferisce il Corriere dello Sport il club di Corso Vittorio Emanuele, che spera di poter contare sugli introiti Champions nella prossima stagione, starebbe pensando anche di riportare in Italia Mateo Kovacic, ceduto al Real Madrid nel 2015 per 35 milioni e insoddisfatto del minutaggio con i blancos. Sarebbe più complicato arrivare a Carvalho (clausola rescissoria tra 40 e 45 milioni) dello Sporting Lisbona mentre restano sempre sul taccuino del Biscione i nomi di Cristante, Strootman e Arturo Vidal.



Per quanto riguarda l'attacco, concluso ormai l'affare Lautaro Martinez e vicino il colpo Bernard, l'Inter tiene d'occhio Simone Verdi, valutato almeno 23 milioni dal Bologna e seguito da Roma e Napoli. Infine in difesa secondo la Gazzetta Ausilio sarebbe al lavoro per convincere Cancelo (in prestito dal Valencia) a rimanere offrendo il raddoppio dell'ingaggio (da 1,2 milioni a 3): ai Pipistrelli verrebbe proposto un nuovo prestito biennale con obbligo di riscatto.