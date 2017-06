Inter, accelerata per Gagliardini: Suning ha dato l'ok all'operazione

L'Inter ha quasi vinto il duello di mercato con la Juventus per il giovane promettente centrocampista dell'Atalanta, Roberto Gagliardini: è infatti arrivata l'autorizzazione di Suning dalla Cina, per quanto riguarda le cifre dell'operazione.



Il club nerazzurro sta definendo l'accordo con l'Atalanta per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto condizionato (quindi, di fatto, un obbligo che però non può ufficialmente essere fatto per i noti paletti del Financial Fair Play) di 23 milioni e altri 3-5 milioni di bonus per un totale di circa 28-30 milioni.



Una volta concluso l'affare con la società bergamasca, che richiederà ancora un po' di tempo per le varie fasi di definizioni burocratiche che rimpallano tra Italia e Nanchino, l'Inter parlerà con il giocatore che, va ricordato, aveva un accordo con la Juventus.