Inter, accelerata per Darmian

Ormai è risaputo: l'Inter è alla ricerca di un terzino. In attesa di vedere all'opera Ansaldi - rientrato in Europa League contro lo Sparta Praga dopo più di un mese di stop - Frank de Boer vuole aggiungere una pedina affidabile alla sua batteria di laterali di difesa. E, per questa ragione, torna d'attualità il nome di Matteo Darmian. Il 26enne di Legnano non sembra rientrare nei piani di José Mourinho ed è pronto a lasciare il Manchester United.



Il giocatore spinge per tornare in Italia - anche per non perdere il treno Nazionale - e può arrivare in nerazzurro con la formula del prestito con diritto diritto/obbligo di riscatto. Il trasferimento può chiudersi già a gennaio. L'Inter, però, dovrà fare molta attenzione alla concorrenza di Juventus e Napoli - sempre vigili sull'ex Torino - ma anche a quella del Chelsea. Darmian è un pallino di Antonio Conte e, vista l'imminente rivoluzione, a livello di rosa, in casa Blues, il terzino potrebbe essere una delle prime richieste dell'ex ct azzurro per la prossima sessione di mercato.