Inter, 9 milioni per il prestito di Vrsaljko

Il calciomercato dell'Inter non si ferma dopo le operazioni Nainggolan, de Vrij, Asamoah, Martinez e Politano: ora la dirigenza nerazzurra si sta concentrando sull'esterno basso di fascia destra. Perso Cancelo, partiti Santon e Nagatomo rimane una casella libera almeno a livello di numeri visto che Danilo D'Ambrosio rimane alto nella considerazione di Luciano Spalletti.



Il nome più caldo in queste ore è quello di Sime Vrsaljko, impegnato con la Croazia nei Mondiali 2018. L'Atletico Madrid è interessato a lasciarlo andare solo in maniera definitiva mentre l'Inter può operare solo in prestito con diritto di riscatto perciò al momento il nodo più grande rimane quello relativo alla formula. I nerazzurri pensano a un'operazione stile Politano con un prestito oneroso alto - 9 milioni di euro - e la promessa di un diritto di riscatto a fine stagione, i Colchoneros ci stanno pensando su.



Nelle scorse ore Piero Ausilio ha incontrato il direttore sportivo dell'Atletico, Berta, per fare il punto della situazione, le alternativa sono Darmian (Manchester United) e Florenzi (Roma) ma sono altrettanto difficili.