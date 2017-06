Inter, 70 mln e tre giocatori per Belotti: il Torino dice no

C'è anche l'Inter su Belotti. Secondo quanto riferisce Tuttosport la società nerazzurra avrebbe fatto pervenire al Torino una maxi offerta: 70 milioni di euro più Santon, Ranocchia e un altro giocatore. Cairo avrebbe gentilmente declinato la proposta ma è chiaro che questa mossa sarebbe il chiaro segnale del forte inserimento nerazzurro nella corsa all'attaccante, già seguito dal Milan e da alcune big del calcio inglese (Manchester United, Chelsea, Arsenal e Tottenham).



Belotti ha una clausola di 100 milioni di euro, valida solo per l'estero, e il club granata non ha intenzione di lasciare partire il giocatore con lo 'sconto'. L'affondo nerazzurro apre comunque la questione Icardi: forse il club di corso Vittorio Emanuele non ritiene il capitano incedibile e con i soldi derivanti da un'eventuale cessione della punta argentina potrebbe alzare ulteriormente l'offerta per Belotti battendo così la concorrenza.