Inter, 15 milioni per convincere uno tra Conte e Simeone

La dove non possono la storia o il blasone nerazzurro, di sicuro aiuteranno i soldi. Tanti soldi quelli che Suning ha intenzione di investire nel progetto-ricostruzione per un allentore top, o meglio, due: Diego Pablo Simeone e Antonio Conte.

Dopo l’ennesimo tracollo aumenta la voglia di arrivare a loro, da sempre in cima alla lista della proprietà cinese. Da potenziatore di squadra Stefano Pioli si è paradossalmente trasformato in potenziatore di una voglia di cambiamento radicale, ripartendo da un nome di appeal che possa aiutare a convincere qualche top player a vesitre nerazzurro.

Volontà che si scontra però di fatto con le intenzioni del Cholo e di Conte. Il primo ha già le valigie pronte, ma in direzione Parigi, e salvo clamorosi colpi di scena è quasi impossibile fargli cambiare idea. Il secondo invece a Londra sta benone, vola verso il titolo di Premier e all'orizzonte sente già suonare l'inno della Champions, da dove manca ormai dal dicembre del 2014 e chiedergli un'altra stagione (nella migliiore delle ipotesi) lontano dal palcoscenico più ambito diventa impresa complicata.

Ecco allora sul piatto 15 milioni a stagione bonus compresi che potrebbero essere sufficienti quantomeno a far vacillare l’ex ct della Nazionale o il Cholo, soldi che farebbero del futuro tecnico dell’inter il più pagato al mondo. Altri obiettivi all’orizzonte per ora, pochi.

Piace Jardim, autore del miracolo Monaco, non dispiace nemmeno Marco Silva, portoghese, giovane considerato in patria l’erede di Mourinho. Il casting non è ancora ripartito ufficialmente, qualche candidatura è stata comunque avanzata anche con nomi a sorpresa come quelli di Di Francesco e Mancini. Ma solo perché in casa Inter hanno intenzione di aspettare fino all'ultimo le uniche due risposte veramente gradite...

Alessio Conti