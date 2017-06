Insigne ha rinnovato fino al 2022. De Laurentiis: "E' la bandiera del Napoli"

Lorenzo Insigne ha rinnovato con il Napoli fino al 2022. La firma arriva in diretta tv nella conferenza stampa convocata per celebrare il prolungamento del contratto (l'ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro).



"A me fa molto piacere che Lorenzo sia una bandiera del Napoli, nasce con amore, ardore e passione sul nostro territorio, è un prodotto del nostro settore giovanile ed è il simbolo del lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Con lui la clausola rescissoria non serve. Siamo riusciti a costruire qualcosa di importante nonostante le difficoltà e nonostante un calcio malato. Il Napoli è un contenitore dove ci sono bandiere inaffondabili come Insigne e Hamsik, il resto è in fieri. Molto dipende dalle scelte dell'allenatore, io di sicuro non sceglierei un catenacciaro. Le voci su Sarri? Fa piacere che il proprio tecnico sia corteggiato" sottolinea Aurelio De Laurentiis.



"Non dico che in Italia il secondo posto è come uno scudetto perché poi scoppiano le polemiche. Ma prima o poi riusciremo a vincere il superscudetto. Ben vengano gli investimenti cinesi e il rafforzamento di Inter e Milan, cercheremo, se ce lo permetteranno, di far crescere il calcio italiano. Il Napoli comunque è il mio film riuscito meglio. Questa è annata rimane fantastica: siamo l'unica squadra in Europa con quattro giocatori in doppia cifra e il prossimo anno avremo di nuovo pienamente a disposizione Milik. In attacco siamo a posto, ci saranno degli innesti sulle fasce. Cercheremo di trattenere tutti i big ma non controvoglia: far rimanere le persone malvolentieri non conviene a nessuno" aggiunge il numero il presidente degli azzurri.



Altrettanto soddisfatto è Insigne: "Sono più che felice: era il mio sogno fin da bambino giocare nel Napoli. Sono orgoglioso e spero di non togliermi più questa maglia, ora voglio vincere qualche trofeo qui: sono a casa mia e tra cinque anni mi auguro di discutere un nuovo contratto. Se sono diventato leader è grazie ai compagni e al mister che mi hanno dato sempre fiducia anche nei momenti difficili. Peril mio percorso è stato fondamentale Zeman a Pescara, poi ora con Sarri mi trovo benissimo e spero che rimanga a lungo: possiamo toglierci grandi soddisfazioni".