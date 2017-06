Iniesta, messaggio alla Juve: "Non so se rinnovo con il Barcellona"

Andres Iniesta sogno possibile per la Juventus. Il centrocampista del Barcellona, accostato nei giorni scorsi ai bianconeri, non scioglie i dubbi sul suo futuro (ha il contratto in scadenza nel 2018) alimentando così le voci di mercato. "Non so se rinnoverò. C'è sempre una possibilità che io possa non chiudere la carriera qui. Non sto dicendo che rinnoverò o non rinnoverò. So solo che devo valutare la situazione, pensare a come stanno le cose, come sono andate in questa stagione e poi decidere" sottolinea il fuoriclasse spagnolo ai microfoni di RAC1.



Non è dunque certo che il matrimonio tra Iniesta e il Barça prosegua: le sirene provenienti da Torino potrebbero indurre il giocatore a cambiare aria. Inoltre avrebbe un certo peso il 'fattore' Dani Alves: l'esterno della Juve è infatti grande amico del mediano e il suo pressing in questo senso sarebbe un'arma in più nelle mani del club di corso Galileo Ferraris. I tifosi della Vecchia Signora già pregustano un nuovo colpo della coppia Marotta-Paratici...