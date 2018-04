Iniesta, futuro in Cina: convinto con due milioni di bottiglie di vino

Il futuro di Don Andres Iniesta rimane uno dei grandi punti interrogativi del prossimo calciomercato estivo, il centrocampista spagnolo, per cui sembra ormai definitivamente sfumata la suggestione Juventus, è in scadenza di contratto con il Barcellona e lo scorso weekend ha annunciato di aver già deciso cosa farà nella prossima stagione.

"So cosa ho intenzione di fare - ha dichiarato il 34enne al termine della vittoria per 2-1 sul Valencia, successo che ha decretato la più lunga striscia d'imbattibilità di sempre in Liga (39 giornate) - Quando sarà il momento di dirlo, lo dirò. Prima al club, poi all'allenatore e infine al mondo intero. Tutti, in un modo o nell'altro, possono capire le mie parole. L'amore e il rispetto delle persone che ho ora ci saranno sempre - ha continuato Iniesta - Non è qualcosa che possa farmi cambiare idea. Sono grato a loro, questa è casa mia".

Parole che sanno di addio, o almeno di questo sono convinti in Cina, dove scrivono che il centrocampista che ha vinto tutto coi blaugrana e con la Spagna firmerà con il Tianjin di Paulo Sousa, dove giocano anche altre vecchie conoscenze del calcio europeo come Modeste, Witsel e Pato. L'ingaggio, sempre secondo i media cinesi, sarebbe faraonico (25 milioni l'anno), ma non sarebbe stato questo "dettaglio" a convincere Iniesta: in Cina, infatti, il fuoriclasse azulgrana potrà coltivare la sua grande passione...vinicola.

Il ricco accordo con il Tianjin prevederebbe, e questo sarebbe stato l'elemento decisivo, anche la commercializzazione del suo marchio di vino. Lo spagnolo venderà il "Bodega Iniesta" in Cina e 'Marca' parla di circa due milioni di bottiglie all'anno. Non solo la visione di gioco, anche quella imprenditoriale...