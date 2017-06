Inghilterra, la FA pensa di affidare la panchina della Nazionale a Gerrard e Lampard

L'idea è a dir poco suggestiva. Secondo quanto riferisce il Sun la FA starebbe pensando di affidare la panchina dell'Inghilterra alla coppia formata da Steven Gerrard e Frank Lampard per il post Allardyce. Nello specifico la federazione inglese avrebbe offerto ai due giocatori, impegnati nella MLS, una via preferenziale e più rapida rispetto all'iter normale per acquisire il tesserino da allenatori.



Secondo alcune indiscrezioni dall'ex centrocampista del Chelsea, ora al New York City, sarebbe già arrivata una risposta positiva alla proposta mentre si attenderebbe ancora la decisione dell'ex bandiera del Liverpool che adesso gioca nel LA Galaxy. In corsa per il ruolo di ct ci sarebbero anche Mancini e Wenger.