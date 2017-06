Infortunio Milik, il Napoli non prenderà svincolati. Sarri si affida a Gabbiadini e Mertens

Il Napoli non interverrà sul mercato per far fronte all'infortunio di Milik. Come riferito dal nostro esperto Niccolò Ceccarini, la società azzurra ha infatti deciso di aspettare la sessione invernale di gennaio per acquistare un attaccante. Il nome caldo resta naturalente quello di Pavoletti: ci sarebbe già un accordo con Preziosi sulla base di 25 milioni di euro. Tuttavia De Laurentiis potrebbe regalare a Sarri anche una punta straniera, di grande spessore.



Lo stesso Sarri fino a gennaio si affiderà a Manolo Gabbiadini e all'occorrenza a Dries Mertens: il belga sarà chiamato eventualmente ad adattarsi al ruolo di 'centravanti'. Smentite dunque le voci che volevano il Napoli alla caccia di uno svincolato fin da subito.