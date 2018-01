Independiente, Cabezas diventa Heads: salta l'acquisto dall'Atalanta

Bryan Cabezas è arrivato all'Atalanta nell'agosto del 2016: dopo una stagione con una sola presenza in nerazzurro, la scorsa estate era stato ceduto in prestito al Panathinaikos ma i problemi della società greca hanno rispedito in anticipo al mittente il centrocampista ecuadoriano.



Ecco perché l'Atalanta aveva raggiunto l'accordo per prestarlo all'Independiente fino a giugno ma tutto è saltato al momento delle firme per un clamoroso errore degli argentini.



Alla stesura dei contratti, l'Independiente ha tradotto tutto in lingua inglese, compreso il cognome di Cabezas che è diventato "Heads". L'affare è quindi saltato, ora il classe 1997 potrebbe finire all'Avellino.