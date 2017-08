Incontro tra l'agente di Mbappé e il Psg: la punta ha già detto sì

Si arricchisce di particolari l'operazione che porterà Kilian Mbappé dal Monaco al Psg sulla base di circa 200 milioni di euro. Antero Henrique, ds dei parigini, avrebbe incontrato in gran segreto Jorge Mendes, potente procuratore del giovane attaccante francese. Sarebbe già stata predisposta una bozza di contratto per la punta alla quale è stato offerto un quinquennale da 10 milioni di euro a stagione.



Il giocatore avrebbe già accettato la proposta dei parigini anche perché desideroso di giocare insieme a Neymar. Il Monaco ufficialmente continua a fare muro ma in realtà starebbe per cedere dopo aver rifiutato negli scorsi mesi le proposte di Real Madrid, Barcellona e Manchester City, 'gentilmente' messe alla porta. Questa volta però la cifra in gioco è molto più alta e i biancorossi avrebbero la possibilità di reivestirne una buona parte per sostituire il talento 18enne.