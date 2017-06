Incontro Sabatini-Ranieri: parlano di Cina...

Walter Sabatini a colloquio con Claudio Ranieri: la foto che fa il giro del web nel giro di pochi minuti è un dato di fatto. Quello che non è ancora noto è cosa si sono detti in quell'incontro che risale a due settimane fa all'Hotel Quisisana di Capri, quando nessuno sapeva ancora che l'ex d.s. della Roma sarebbe diventato il direttore dell'area tecnica dei club di Suning e dunque avrebbe messo un "piede" nell'Inter che verrà.



Qual è, invece, il futuro di Claudio Ranieri? Impossibile pensare a un ritorno all'Inter che punta forte su Conte e Simeone per la prossima stagione. Più probabile, invece, che l'ex tecnico del Leicester possa valutare un anno in Cina, allo Jiangsu Suning. Ci sono molte probabilità, anzi, che accetti l'offerta di Sabatini e si allontani dall'Europa per dimenticare l'amarezza dell'esonero.