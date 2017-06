In Spagna sono sicuri: "Il Milan 'cinese' andrà all'assalto di Benzema"

Il closing con Sino Europe Sports non è ancora stato effettuato ma circolano già le prime voci sugli obiettivi della nuova propietà cinese per il mercato estivo del Milan. In particolare, secondo quanto riferisce As, i rossoneri sarebbero fortemente interessati all'attaccante del Real Madrid Karim Benzema che a fine stagione dovrebbe lasciare il club di Florentino Perez nonostante un contratto in scadenza nel 2019.



Al Milan interesserebbe anche l'attaccante Lucas Perez, attualmente in forza all'Arsenal. Se le voci venissero confermate a Milanello si profilerebbe un rinnovamento totale del reparto offensivo nel quale Bacca sta incontrando notevoli difficoltà e anche Lapadula non ha convinto appieno.