In Spagna sono sicuri: "Diego Costa in estate andrà in Cina per 30 milioni all'anno". La punta smentisce

"Diego Costa andrà a giocare in estate in Cina per 30 milioni di euro all'anno". L'indiscrezione arriva dall'emittente radiofonica spagnola Cadena Ser: al momento il nome del club cinese è ancora ignoto. Tuttavia sembra certo che l'affare non si concretizzerà subito nonostante il mercato della Chinese Super League chiuda il 26 febbraio. Diego Costa avrebbe voluto trasferirsi subito ma il Chelsea ha bloccato l'operazione.



Intanto Antonio Conte si sarebbe già mosso con Abramovich per individuare il sostituto dell'attuale capocannoniere di Premier League: si tratta di Alvaro Morata, che al Real Madrid non sta trovando spazio e potrebbe essere felice di volare in Inghilterra diventando centrale nel progetto dei Blues.

LA SMENTITA DI DIEGO COSTA: "SOLO TANTA M...."