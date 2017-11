In Spagna sono certi: "In estate assalto del Barcellona a Griezmann"

Il Barcellona è pronto a effettuare un grande colpo di mercato la prossima estate per 'dimenticare' Neymar. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo i blaugrana andranno assalto di Antoine Griezmann. La clasuola rescissoria dell'attaccante dell'Atletico Madrid dal 1° luglio 2018 si dimezzerà passando dai 200 milioni attuali a 100 e il club di Bartomeu starebbe pensando di pagarla.



Tra i catalani e la punta 26enne ci sarebbe già un principio di accordo per cinque stagioni. Del resto il francese sarebbe attirato non poco dall'idea di giocare insieme a Suarez e Messi, con i quali formerebbe un tridente da urlo, oltre che con Iniesta.