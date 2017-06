In Spagna sono certi: "Il Psg sta pensando di acquistare Bale"

La BBC del Real Madrid potrebbe perdere una B. Gareth Bale sarebbe finito nel mirino del Psg (insieme ad Aguero) come riferisce l'edizione odierna di As. Il gallese vedrebbe infatti ridursi lo spazio a disposizione nella squadra di Zidane se nella capitale spagnola dovesse arrivare il talento del Monaco Mbappé, obiettivo di mercato anche del club parigino.



L'attaccante 18enne preferirebbe giocare nei blancos e avrebbe rifiutato nelle scorse settimane un'offerta del Manchester City di Guardiola. Per questo la società francese si sta cautelando e l'ala gallese rappresenterebbe un'alternativa di lusso, un nome che scalderebbe la piazza, desiderosa di rivincita in Ligue 1 e di poter finalmente alzare una Champions. Serviranno parecchi soldi perché nel 2013 il Real pagò il fuoriclasse 101 milioni di euro ma questo non sembra essere un problema per Nasser Al-Khelaifi...