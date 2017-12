In Spagna sono certi: "Il Milan ha messo gli occhi su Ceballos"

Nome nuovo per il centrocampo del Milan in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto scrive il catalano Sport, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Dani Ceballos. Il 21enne è stato acquistato la scorsa estate dal Real Madrid che ha versato 17 milioni nelle casse del Betis Siviglia.



L'avvio di stagione nelle merengues non è stato però da incorniciare: il talentuoso mediano (può essere impegato anche come trequartista) ha trovato poco spazio, disputando per l'esattezza solo 6 partite con 111 minuti in totale. Tuttavia Zidane punta molto su quello che è stato eletto miglior giocatore dell'ultimo Europeo Under 21 e il club è convinto che Ceballos nelle prossime stagioni sarà un pilastro delle merengues.



Molto difficile dunque per il Milan riuscire a strappare il giocatore ai Blancos che al massimo potrebbero aprire soltanto all'ipotesi del prestito per concedere più spazio allo spagnolo.