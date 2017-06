In Spagna sono certi: "Dybala vuole lasciare la Juventus in estate"

Continuano le voci sul futuro di Paulo Dybala. Secondo l'emittente radiofonica spagnola COPE il giocatore argentino, nonostante manchi praticamente solo l'annuncio per il rinnovo con la Juventus, vorrebbe lasciare i bianconeri la prossima estate per trasferirsi nella Liga. Un indizio di questo desiderio sarebbe rappresentato dalla mancata stretta di mano con Allegri al momento della sostituzione nel corso della partita con il Sassuolo. Un segnale di insofferenza quindi anche se in corso Galileo Ferraris il caso è stato subito ridimensionato e del resto lo stesso Allegri ha 'giustificato' il giocatore nel post-partita.



Al di là di tutto Real Madrid e Barcellona restano alla finestra e si preparano a sferrare l'affondo decisivo per la Joya a suon di milioni di euro: i due club non sono affatto spaventati dal rinnovo con la Juventus. La prossima estate sarà quindi caldissima su questo fronte...