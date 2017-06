In Spagna: "Simeone ha detto no all'Inter"

La settimana scorsa l'Inter ha incontrato Diego Pablo Simeone a Madrid offrendogli un contratto in bianco e lui avrebbe detto no: questa la ricostruzione di Marca.



Secondo il quotidiano spagnolo una settimana fa il ds nerazzurro Ausilio è stato nella capitale spagnola per recapitare personalmente l'offerta di Suning per il Cholo: "Vieni da noi e fai tu la cifra dell'ingaggio". Ma Simeone, dopo aver valutato la proposta e aver sentito l'Atletico (oltre ai leader dello spogliatoio), avrebbe detto un secco no: "Non c'è possibilità".



Come racconta Marca, e come raccolto anche in passato, il tecnico argentino vorrebbe stare almeno un'altra stagione con i Colchoneros per allenarli nel nuovo stadio Wanda Metropolitano (che sarà inaugurato proprio l'anno prossimo).