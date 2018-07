In Spagna: "Juventus, arriva anche Zidane: sarà al fianco di Paratici"

Se la notizia di Cristiano Ronaldo alla Juventus non fosse stata abbastanza inaspettata, dalla Spagna arriva un'indiscrezione su una notizia ancora più clamorosa (non fosse altro che il trasferimento del portoghese si è poi concretizzato): da ottobre Zinedine Zidane entrerà a far parte della dirigenza bianconera. Secondo Libertad Digital, che cita fonti vicine al presidente Andrea Agnelli, il francese - che ha appena lasciato la panchina del Real Madrid - sarà nella direzione sportiva al fianco di Fabio Paratici.



Già pronto un contratto triennale, la decisione è stata presa proprio dopo l'arrivo di CR7: il quotidiano iberico annuncia nuovi aggiornamenti nelle prossime ore anche se dalla Juve fanno sapere che in quel ruolo c'è già Nedved e che Zizou al momento non rientra nei piani.

Es la noticia de la que todo el mundo está hablando. EXCLUSIVA de Juanma Rodríguez. "Zinedine Zidane ficha por la Juventus". Esta noche, @juanma_rguez dará más detalles. https://t.co/bCSvyrYaNz — El Primer Palo (@eselprimerpalo) 17 luglio 2018