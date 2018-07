In Spagna: "Il Real ha accettato l'offerta Juve per Cristiano Ronaldo"

Il sogno Juventus-Cristiano Ronaldo corre sui binari del calciomercato, tra Italia e Spagna. E se l'affare resta di difficilissima attuazione, come vi abbiamo spiegato a parte, ciò non toglie che c'è chi crede che la chiusura sia addirittura dietro l'angolo. Basta prendere Josep Pedrerol, giornalista spagnolo vicino alle cose del Real Madrid, che ha parlato chiaro: "Ronaldo andrà via, non è una questione di soldi: dopo nove anni il club ha capito che deve lasciarlo andare. Vuole andarsene preparando un addio di livello, alla sua altezza".



E questo addio avrebbe i colori bianconeri: "Il Real accetterà l'offerta da 100 milioni di euro della Juventus, al giocatore un contratto fino al 2022 da 30 milioni di euro all'anno". L'intervista, però, è stata rilasciata nel corso di un programma tv che nel recente passato aveva addiritttura annunciato come Mauro Icardi avesse passato le visite mediche con il Real: una volta in più, meglio procedere con cautela.