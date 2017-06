In Spagna: "buona offerta" dell'Inter per Danilo del Real Madrid

Messa ormai quasi alle spalle una stagione assolutamente deludente, l'Inter sta cercando di gettare le basi per rinforzarsi in estate e tornare ad essere competitiva per le prime posizioni della classifica.

Tra i primi ruoli da migliorare c'è sicuramente quello del terzino, ormai da anni un problema irrisolto per i nerazzurri, che secondo quanto riferisce Cadena Ser si sarebbero gettati all'assalto di Danilo, difensore brasiliano classe 1991 del Real Madrid.

Il brasiliano è stato acquistato dalle merengues provenienza Porto per 31,5 milioni di euro nel 2015 e con Zidane non ha mai trovato spazio con continuità (in questa stagione solo 25 presenze tra Liga, Champions e Copppa del Re). In estate il Real potrebbe decidere di privarsi del suo giocatore e stando a quanto riportano i media spagnoli, l'Inter si sarebbe fatta avanti con una "buona offerta" per portarlo a Milano. Il posto del laterale brasiliano, in caso di addio, potrebbe essere preso da Achrad Hakimi, giocatore della Cantera del Real.