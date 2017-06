In Portogallo: "Ronaldo, contratto da 23 milioni l'anno"

Il recente rinnovo con il Real Madrid pone Cristiano Ronaldo tra i calciatori più ricchi del mondo: secondo il quotidiano portoghese Correio de Manha, CR7 guadagnerà 23,6 milioni di euro a stagione fino al 2021. Da qui fino all'ultimo anno di contratto, fanno qualcosa come circa 118 milioni in totale: cifra enorme anche per una macchina da soldi come l'attaccante portoghese.



Ronaldo, firmando il prolungamento con il Real, ha spiegato che questo non sarà l'ultimo accordo della sua vita e allora l'Hertha Berlino ci ha simpaticamente "provato" su Twitter: "CR7, è il tuo penultimo contratto? L'ultimo allora firmalo con noi...".

.@Cristiano sagt, es ist sein vorletzter Vertrag?! Seinen letzten unterschreibt er bei uns #hahohe pic.twitter.com/ES5Yx8bFIy — Hertha BSC (@HerthaBSC) 8 novembre 2016