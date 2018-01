In Inghilterra sono sicuri: "Il Chelsea ha scelto Simeone"

Diego Pablo Simeone al Chelsea al termine di questa stagione. E' un'ipotesi concreta, almeno stando a quanto scrive il Times. Secondo il quaotidiano britannico i Blues avrebbero individuato nell'attuale allenatore dell'Atletico Madrid (contratto in scadenza nel 2020) l'uomo giusto per prendere il posto di Antonio Conte.



Le alternative al Cholo, che potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura in un campionato diverso dopo un lungo periodo trascorso in Spagna (sei stagioni e mezzo), sarebbero Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri.



E Conte? Saluterebbe Londra con un anno di anticipo: diversi club sono interessati a lui, a partire dal Psg, ma non va escluso un ritorno in Italia. In passato il suo nome era stato accostato al Milan mentre sembrerebbe improbabile che sieda nuovamente sulla panchina della Nazionale.